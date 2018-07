“Temptation Island”, Lara e il doppio gioco di Michael

A “ Temptation Island ” i colpi di scena non finiscono mai, e così mentre Michael stava vivendo un weekend da sogno con la single Rita gli viene comunicato all’improvviso della richiesta della sua fidanzata Lara di avere un falò anticipato. La decisione della ragazza è maturata dopo aver visto dei video del proprio compagno dove non era consapevole di essere ripreso. Michael, in questi filmati, ha mostrato una versione di sé molto diversa da quella fino ad ora ostentata ed è lui stesso ad ammettere: “Sono nato furbo e muoio furbo. Io devo fare la vittima fino alla fine. Non voglio giocarmi le mie carte male”.

Questa duplice facciata ferisce molto Lara che, presentatosi al confronto, commenta: “Quello che ho visto mi ha fatto molto schifo. Lui farà il signore al falò, per far passare me per quella sbagliata. Anche il fatto di aver scritto “eri tutta la mia vita” è una frase detta perché gli stavo rovinando il suo piano”.



Michael, però, non ha accetto il falò: “Non me ne frega un cavolo di quello che pensa lei, io resto qua fino alla fine. Ora è lei ad aspettare me”. “E’ ridicolo, penoso: lui ha sempre fatto quello che voleva”, commenta Lara una volta appresa la decisione del fidanzato e decide di rientrare nel villaggio per poter tra qualche giorno affrontare finalmente Michael.