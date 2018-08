“Temptation Island”, Martina e Gianpaolo al falò tra tradimenti e proposta di matrimonio

“Fermati, ti prego fermati”: è così che a "Temptation Island" riinizia il falò di Martina e Gianpaolo. Il ragazzo, infatti, lascia il confronto tra la rabbia e il risentimento dopo che la propria fidanzata l’ha chiamato con il nome di un altro. Martina gli corre dietro e cerca di parlargli per fargli capire come lei, guardando i video di lui insieme alle single, si sia sentita più volte tradita. Gianpaolo, però, le ribatte: “Hai perso la cosa più bella che potevi avere al mondo” e ancora “Io sognavo di fare le valigie e uscire da qui per avere una vita con te”.



I due tornano al falò e vedono insieme i filmati della loro ultima settimana di permanenza nel villaggio. Così il ragazzo scopre il tradimento di Martina che, durante il suo weekend da sogno, ha baciato il single Andrew. Gianpaolo fatica a trattenere i propri sentimenti di rabbia, ma la sua fidanzata si giustifica: “Sai qual è la differenza tra me e te? Tu è come se l’avessi dato un bacio, perché ti sei trattenuto, invece io l’ho fatto”. La ragazza fa riferimento ai video in cui Gianpaolo si mostrava molto preso da una single, tanto da passare una serata mano nella mano insieme a lei.



Il ragazzo, però, le dimostra che le sue intenzioni erano molto diverse: le porge, infatti, un foglietto di carta, preparato all'inizio della loro avventura, con su scritto “Patata, mi vuoi sposare?”. Il 24enne spiega subito il suo gesto: “Sono venuto qui per avere delle risposte su di me, ma non ho mai messo in dubbio il nostro amore”. Martina, però, è molto convinta delle sue intenzioni: “Io non ci voglio stare con una persona che mi fa fare queste figure di merda”.



Tra i due fidanzati il confronto non sembra portare ad una soluzione felice per la loro storia, tanto che alla fatidica domanda di Filippo: “Come vuoi uscire da qui?”, Gianpaolo e Martina gli comunicano di volersene andare da soli. Ma il ragazzo, ai momenti di saluti, le confida un dolce “ti amo” a cui l’ormai ex ragazza ribatte con un secco “ho visto”.