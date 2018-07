"Temptation Island" verso la finale tra doppi giochi, tradimenti e passione

MARTINA E GIANPAOLO - Martina e Gianpaolo non hanno mai fatto mistero di essere in crisi. Complice la differenza d'età, i due si sono messi subito in discussione, facendo emergere le incompatibilità caratteriali. Martina non perde tempo e si consola con il single Andrew. Insieme trascorrono un weekend romantico che fa scattare anche un bacio, sulle labbra. Arriva quindi il momento del confronto con il compagno: "Nell'ultima settimana ti ho visto lasciarti andare, e l’ho fatto anche io. Io sono arrivata ad un punto della mia vita che voglio delle cose che tu non sei pronto a darmi". La risposta di Gianpaolo non si fa attendere: "Non ho mai guardato nessuna di quelle ragazze come guardo te. Può essere che molte cose possono averti dato fastidio, ma io non ho mai messo in dubbio quello che sei per me". Poi però succede che lei lo chiama con il nome dell'altro: "Ma ti pare una battuta da fare Andre…". Gianpaolo così si allontana dal falò....

LARA E MICHAEL - Lara chiede un falò anticipato a Michael dopo aver visto dei video del compagno in cui lui non immaginava di essere ripreso. "Sono nato furbo e muoio furbo - dice il ragazzo - Io devo fare la vittima fino alla fine. Non voglio giocarmi le mie carte male". Lara non gradisce e attacca: "Quello che ho visto mi ha fatto molto schifo. Lui farà il signore al falò, per far passare me per quella sbagliata. Anche il fatto di aver scritto 'eri tutta la mia vita' è una frase detta perché gli stavo rovinando il suo piano". Michael non accetta il falò e non ha problemi a usare parole forti dopo averla vista giocare con Giuseppe: "E’ una approfittatrice, anche perché con tutte le belle ragazze che ci stanno, io mi sono scelto una cessa. Lei non ha nulla di particolare. Il fatto di averle fatto le corna non è un pretesto per mancarmi così tanto di rispetto". Anche Lara tuona su lui e Rita: "Lo sto vedendo per quello che è. Lui è una persona che non si è mai fatta scrupoli a mancarmi di rispetto dal primo minuto e secondo in cui mi ha salutato ed è entrato in quel villaggio con quelle ragazze".

GIADA E FRANCESCO - Quello tra Giada e Francesco è un falò molto difficile. La distanza ha fatto riemergere i vecchi problemi della coppia: la gelosia in primis. Giada chiede il confronto ma Francesco prende la parola per primo: "Tu in questi anni hai distrutto la mia autostima, io l’ho persa per te ed è l’ultima cosa che avrei dovuto fare". Un lungo sfogo che tocca diversi punti: "Mi hai reso una persona insicura, non solo davanti ai tuoi occhi ma anche davanti agli occhi degli altri, ti devi levare dalla testa che tu porti i pantaloni a casa nostra". Giada scoppia subito in lacrime e chiede scusa: "Facevo fatica ad esprimere i miei sentimenti, ho sbagliato, non ti ho detto che ero orgogliosa di te. Ho sbagliato ed ho capito che ero tanto forte perché avevo te al mio fianco. Ma non puoi darmi la colpa di tutto". Francesco la ama ancora tanto, cerca di salvare il rapporto, la abbraccia e la bacia con passione. Insieme si concedono una seconda possibilità.