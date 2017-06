Estate, vacanze, location da sogno e un gran numero di demoni tentatori. Sono questi gli ingredienti di "Temptation Island" che metteranno a dura prova le sei coppie che hanno deciso di partecipare al gioco testare a prova la propria solidità.

Non tutte arriveranno alla fine del programma integre: alcune scoppieranno, altre avranno pesanti ferite da dover curare, altre invece archivieranno l'avventura in Sardegna più innamorate di prima.

Avrà inizio questa sera, su Canale 5, la quarta edizione del docu-reality condotto come sempre da Filippo Bisciglia.

Sbarcate in Sardegna le coppie vivranno divise all’interno di un villaggio e isolate dal resto del mondo: da una parte i fidanzati trascorreranno il loro tempo in compagnia di tredici giovani donne single e dall’altra le fidanzate vivranno la loro esperienza insieme a tredici uomini single. Nel corso delle tre settimane, i fidanzati e le fidanzate vivranno, sempre che ne siano davvero capaci, "virtualmente liberi" dai condizionamenti del loro legame sentimentale, nel tentativo di comprendere la reale profondità dei loro sentimenti e porsi delle domande sulla propria storia d’amore.

Tra crisi di gelosia, conferme della fedeltà del partner e tanti dubbi, i fidanzati al termine dei 21 giorni si ritroveranno davanti all’ultimo falò e dovranno così rispondere alla domanda di rito del programma: “Vuoi uscire da qui con la persona con cui sei arrivato/a?”.