"Stranger Things 3", l'attesa si allunga: i nuovi episodi nel 2019

"Una delle cose che disturba di più i fan è il lungo tempo di realizzazione. Ad esempio la terza stagione non arriverà prima del 2019, credo. Ma allo stesso tempo, ogni cosa buona ha bisogno di tempo, e questi ragazzi lavorano tantissimo! Si siedono nel loro appartamento e scrivono per 12 o 14 ore al giorno!" ha spiegato l'attore nell'intervista.



Recentemente i creatori dello show, Matt e Ross Duffer, avevano dichiarato apertamente che i prossimi episodi saranno ambientati, come accaduto per la seconda stagione, un anno dopo la precendente.