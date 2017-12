Stranger Things, arriva la conferma: la terza stagione si farà nel 2018

Dopo le numerose indiscrezioni la conferma: Stranger Things , serie fenomeno del 2016, avrà una terza in stagione in onda probabilmente già dal 2018 . Lo ha confermato nelle scorse ore Netflix, la piattaforma streaming che la produce. Gli ideatori, i fratelli Matt e Ross Duffer: "fiduciosi che ne seguiranno altre".

Il successo della seconda stagione ha accellerato la decisione di Netflix di produrne una terza. Più di 15 milioni di persone negli Stati Uniti hanno visto il primo episodio, durante i primi tre giorni dalla pubblicazione. Un fenomeno conclamato anche in Italia, dove "Stranger Things" risulta tra le serie più amate di tutta la piattaforma streaming.



Le vite dei ragazzi della tranquilla città di Hawkins. La scomparsa del dodicenne Will. Le forze misteriose che sconvolgono la comunità locale, il tutto ambientato 1983, sono lo scenario della serie simbolo ideata dai fratelli Duffer nel 2016. Ora siamo tutti curiosi di vedere come continuerà: la seconda stagione si è dipanata nel 1984, la terza nel 1985.