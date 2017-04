25 aprile 2017 16:15 "Solo per amore" sta per tornare, scopri il dietro le quinte e le anticipazioni Nellʼattesa della seconda stagione, in onda prossimamente su Canale 5, ecco il backstage e i video riassunti

E' in arrivo su Canale 5 "Solo per amore - Destini incrociati", la seconda stagione della fiction con protagonista Antonia Liskova nei panni di Elena Ferrante. Tante le novità in serbo nelle puntate in onda a partire da maggio, come l'arrivo nel cast di Roberto Farnesi. Nell'attesa ecco qualche anticipazione in diretta dal set: le intervista al cast, il dietro le quinte e un assaggio di quello che accadrà nei prossimi episodi.

"Elena non è cambiata, ma deve fare i conti con una grave tragedia, quella della scomparsa di suo marito Pietro" racconta Antonia Liskova "Comincia ad indagare per capire come mai si trovasse a bordo di un elicottero a bordo del quale non sarebbe mai dovuto salire". Ad aiutarla nella ricerca della verità un nuovo personaggio, interpretato da Roberto Farnesi. "Andrea Fiore è un chirurgo di guerra, abituato a lavorare nelle zone calde del pianeta. Sarà costretto a rientrare a Roma e la sua storia incrocerà quella di Elena Ferrante".