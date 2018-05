Scorretti, irriverenti, paradossali, esilaranti e... da record. "I Simpson" battono un altro primato e con l'episodio numero 636, andato in onda domenica 29 aprile negli Stati Uniti, diventano la serie televisiva in prima serata più longeva della tv americana, spodestando dal trono, sul quale sedeva dal 1975, il wester drama " Gunsmoke". Per festeggiare l'evento la puntata si è aperta con un duello tra lo sceriffo Matt Dillon , protagonista di "Gunsmoke" e Maggie Simpson, in cui l'eterna bimba con il ciuccio in bocca ha naturalmente la meglio.

Giunta alla 29esima stagione la serie animata di Matt Groening ha già ottenuto un rinnovo anche per la 30esima e i primati non si fermano qui. La famiglia più anti-conformista d’America è la protagonista infatti del cartoon con più episodi, oltre a contare la presenza di più guest star di qualsiasi altro show.



Ancora oggi la serie raggiunge quotidianamente una media di oltre 1.200.000 spettatori totali con il 21.40% di share sul target di riferimento 15-34 anni. Un traguardo, per un cartoon, che non ha eguali.



La serie debuttò in forma di brevi corti animati all'interno del “Tracey Ullman Show”, tra uno sketch e l’altro. Due anni più tardi, il 17 dicembre 1989, “I Simpson” conquistarono la prima serata diventando una pietra miliare della storia della televisione. Da allora il cartoon meno "politically correct" del piccolo schermo vanta una lunga lista di primati: 616 episodi, 32 Emmy Awards (gli Oscar della tv Usa), una nomination per i Golden Globe, 8 People's Choice Awards, una stella sulla Hollywood Walk of Fame e il titolo di “Miglior show del 20esimo secolo” per il magazine Time.

Lo stesso magazine, l’anno precedente, aveva definito Bart Simpson la 46° persona più influente del XX secolo. Bart e Lisa si sono classificati, invece, all'11°posto tra “I 50 migliori personaggi animati di tutti i tempi” di TV Guide.



Ma non è tutto. Il cartone irriverente ed esilarante, che mostra senza peli sulla lingua uno spaccato del reale smascherandone le ipocrisie e le ingiustizie, è precettore di oltre 15 profezie diventate poi realtà: dall’elezione del Presidente Trump alla performance di Lady Gaga al Superbowl, dall’invenzione dello smartwatch a quella del correttore automatico. E che dire delle celebrities che sono apparse all'interno della serie, oltre 100 guest star famose da Meryl Streep, Elton John, Richard Gere a Britney Spears, Paul e Linda McCartney...