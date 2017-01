Simpson, si è avverata la profezia di Donald Trump presidente

Dopo sedici anni è diventata realtà la profezia dei Simpson. In un episodio del 2000 intitolato "Bart to the Future", il primogenito dà una sbirciata al futuro e scopre che Donald Trump è riuscito a diventare presidente degli Stati Uniti. Nella puntata in questione la sorella Lisa, appena insediatasi alla Casa Bianca, dice ai suoi collaboratori "come sapete abbiamo ereditato una bella crisi di bilancio dal presidente Trump".