"Rosy Abate", in una scena spunta un numero di telefono reale

Il mondo della malavita di " Rosy Abate " ha lasciato il piccolo schermo per entrare nel mondo reale. In una scena della prima puntata della fiction si vede infatti uno dei criminali passare un bigliettino alla protagonista, con scritto sopra un numero di telefono. Il numero in questione non è però frutto di finzione, ma appartiene a un malcapitato 38enne di Domodossola che per tutta la notte è stato tempestato dalle chiamate di fan inferociti.

Credendo lui e la moglie "parenti" di Rosy Abate (la protagonista interpretata da Giulia Michelini) alcuni telespettatori - troppo immersi nel mondo della fiction - li hanno chiamati in piena notte dando loro dei mafiosi e arrivando anche alle minacce di morte. Altri si sono invece limitati a chiedere raccomandazioni per una carriera televisiva.



"Come si può pensare che un numero dato in una fiction corrisponda a qualcuno di reale e pensare di chiamare davvero quel qualcuno? Non ho chiuso occhio, abbiamo avuto paura. Chissà mai che qualche squilibrato, scoprendo dal numero la nostra residenza, non pensi di presentarsi sotto casa. Ci rivolgeremo alle forze dell'ordine" ha dichiarato la donna a "La Stampa".