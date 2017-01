"Orange Is The New Black", annunciate altre tre stagioni

" Orange Is The New Black " arriverà almeno alla settima stagione. I produttori della serie tv hanno annunciato la messa in produzione di altre tre stagioni, confermando al timone dello show il creatore Jenji Kohan, che resta produttore esecutivo e showrunner. Annunciata anche la data della premiere della quarta stagione che sarà presentata in anteprima negli Stati Uniti il prossimo 17 giugno e arriverà in Italia subito dopo, su Premium Stories .

"Jenji e il suo team hanno prodotto una serie fenomenale e di grande impatto che è allo stesso tempo divertente e drammatica, oltraggiosa e sincera. Il pubblico di tutto il mondo ha imparato ad amare le donne e gli uomini di Orange Is The New Black, e siamo ansiosi di vedere cosa accadrà nelle prossime tre stagioni", ha detto Cindy Olanda, vice presidente dei contenuti originali di Netflix, che manda in onda e produce la serie insieme a Lionsgate.



"Orange Is The New Black", fresco vincitore di un SAG Award e pluripremiata serie tv, è basato sul best-seller omonimo di Piper Kerman. Ambientato in un carcere femminile e acclamato negli Stati Uniti come in Italia, il telefilm ha fatto conoscere al grande pubblico molte attrici, da Laverne Cox, prima trans a ricevere una nomination agli Emmy, all'ex star di "That's 70 Show", Laura Prepon, da Taylor Schilling a Ruby Rose e Uzo Aduba, vincitrice di due Emmy e un SAG proprio grazie al ruolo nella serie tv.