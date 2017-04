A "Matrix", il programma televisivo di attualità e approfondimento di Canale 5, si celebra Gianni Boncompagni che, con la sua morte, lascia un grande vuoto nel mondo della tv e dello spettacolo italiano. Come non ricordare, quindi, il grande successo ottenuto con il programma "Non è la Rai"? La trsmissione, in onda dal 1991 al 1995, era un vero e proprio show di intrattenimento che contribuì a lanciare nel mondo dello spettacolo tantissime soubrette, attrici e presentatrici, fra cui Ambra Angiolini. Ecco l'opinione di Paolo Giordano che definisce la trasmissione "un mix tra talent e reality show".