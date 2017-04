"Matrix Chiambretti", si parla della mamma con Micaela Ramazzotti

Al centro della terza puntata di "Matrix Chiambretti" c'è la mamma. Piero Chiambretti ospita infatti in studio Micaela Ramazzotti, protagonista de "La tenerezza". Non solo. Per la prima volta in tv, un focus su le cosiddette Wags: Veronica Zimbaro moglie del secondo portiere del Milan Marco Storari, Martina Maccari, moglie del difensore della Juventus Leonardo Bonucci e Maddalena Nullo, moglie di Andrea Barzagli.