"Isola dei Famosi": le regole sono uguali per tutti?

I naufraghi de L'Isola dei Famosi sono molto chiari: le regole sono uguali per tutti. Eppure Raz Degan continua a fare di testa sua. Dopo aver chiesto la maschera per buttarsi a esplorare il fondale marino, non la riconsegna al gruppo e la porta con sè nella capanna dove ormai vive in isolamento da giorni.