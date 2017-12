"Il Trono di Spade", confermato l'arrivo dell'ultima stagione nel 2019

La produzione della serie è già in corso, ma gli ultimi sei episodi dell’amata serie di HBO tratta dalla saga di George R.R. Martin non arriveranno quindi nel 2018.



Ecco quanto dichiarato l'attrice: "Sono davvero entusiasta. Il Trono di Spade arriverà nel 2019. X-Men: Dark Phoenix a novembre. Poi ho un paio di film indipendenti in uscita. Sono una produttrice del mio prossimo film, Girl Who Fell From the Sky. Sono davvero entusiasta pensando al futuro".



Riguardo al suo personaggio nelle prossime puntate ha rivelato: "Sarà una situazione complicata per lei perché alla fine della stagione precedente era convinta di aver organizzato tutto. La sua famiglia era di nuovo riunita. Erano nuovamente in controllo del Nord. In questa c'è una nuova minaccia e, improvvisamente, si ritrova di nuovo a toccare il fondo. E senza Ditocorto si tratterà di una prova che dimostrerà se è in grado di affrontare i problemi. E' una grande sfida per lei, senza il suo esperto manipolatore a sostenerla e difenderla. L'ottava stagione, per lei, sarà maggiormente una lotta piena di passione per se stessa, piuttosto che una situazione politica e basata sulla capacità di manipolare gli altri".