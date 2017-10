"Game of Thrones", Kit Harington chiede lo stop delle riprese per il suo matrimonio

Kit Harington e Rose Leslie , dopo essersi conosciuti sul set della seconda stagione di "Game of Thrones" , si sposeranno. Le nozze non hanno ancora una data precisa ma l'attore che interpreta Jon Snow ha rivelato: "Ho telefonato al produttore e gli ho detto, mi sposo e in verità è colpa tua. In ogni caso devi partecipare alle nozze. Loro [il cast] devono essere tutti lì, quindi dobbiamo interrompere tutto".

Il trentenne attore inglese ha raccontato al Jonathan Ross show della telefonata al produttore. Anche se in molti favoleggiano sulla possibile ambientazione delle nozze in stile della serie Kit è stato chiaro: "Nonostante la coppia debba molto alla serie che li ha fatti conoscere, ma anche che li ha fatti separare anche se solo sullo schermo, nessuna sposa vorrebbe sposarsi con gli abiti della 'bruta' Ygritte, senza parlare del fatto che le nozze di Trono di spade non hanno portato gioia e serenità nelle vite dei protagonisti".



Le riprese dell'ottava e ultima stagione dureranno fino all'estate 2018, mentre la messa in onda è prevista per 2019.