"Il Segreto", tra Maria e Fernando il vero amore è... fuori dal set

11:58 - Ne "Il Segreto" l'amore tra i promessi sposi Fernando (Carlos Serrano) e Maria (Loreto Mauleón) non è sincero - con la ragazza innamorata di Gonzalo (Jordi Coll) - ma nella vita reale si amano davvero. Sebbene i diretti interessati non abbiano mai confermato la liaison, "Diva e Donna" assicura che tra i due ci sia del tenero. Sul set si sussurra infatti che la scintilla sia scoccata sin dalle prime scene che hanno girato insieme.

Puntata dopo puntata, l'intesa tra Loreto e Carlos è cresciuta fino a trasformarsi in qualcosa di più. Quando sono liberi dal set, infatti, amano fare lunghe passeggiate per Madrid tenendosi mano nella mano. Ma anche Gonzalo, il personaggio che Maria ama ne "Il Segreto", non ha di che lamentarsi. L'interprete Jordi Coll è infatti sposato dal 2011 con un'altra attrice del cast, Marta Tomasa Worner, che i telespettatori italiani conosceranno nel 2015 nei panni della cameriera Fé.



Ma il valzer delle coppie non finisce qui. Nella soap Alfonso (Fernando Coronado) e Emilia (Sandra Cervera) sono convolati a giuste nozze durante la prima stagione della soap, ma gli attori fanno coppia fissa anche nella vita. "Sono impulsiva e mi manca qualche venerdì - ha ammesso l'attrice - Però mi piace vivere gli eventi e le situazioni molto intensamente, anche in amore".