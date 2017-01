"Il Segreto", Emilia e Alfonso: "Stiamo benissimo insieme"

13:37 - Sul set della soap "Il Segreto" - in onda su Canale 5 il mercoledì in prima serata e da lunedì a venerdì alle 16.20 - hanno iniziato a baciarsi per finta nei panni dei loro personaggi Emilia e Alfonso, ma poi la passione è sbocciata davvero tra Sandra Cervera e Fernando Coronado. "Stiamo benissimo insieme. Ci vogliamo un gran bene, c'è un affiatamento unico" conferma l'attrice a "Visto". Ormai il loro amore non è più un segreto per nessuno.

Ne "Il Segreto" i loro personaggi Emilia e Alfonso sono sposati e genitori, in attesa di diventare presto nonni. La complicità tra di loro è ormai evidente anche fuori dal set e anche se non hanno mai ufficializzato la relazione, i tabloid spagnoli ne parlano da tempo come coppia.



"C'è un affiatamento unico. Dopo tre anni e mezzo di soap - ha accennato la Cervera - Ma credo che un'attrice non debba parlare della sua vita privata". A fugare ogni dubbio sulla love-story ci pensa Coronado: "Il mio cuore ha vinto, questo conta. E mi ritengo veramente molto fortunato".