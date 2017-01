"Il Segreto", Fernando Coronado: "Alfonso è amatissimo perché è perfetto in tutto!"

Perché il tuo personaggio Alfonso ha successo?

Penso sia per il modo in cui è scritto il personaggio: è il padre perfetto, lo sposo perfetto, il figlio perfetto… Tutti i valori che richiama Alfonso sono positivi e quindi la gente si sente rassicurata probabilmente.



Cosa avete in comune tu e il personaggio che interpreti?

Abbiamo in comune la generosità, la nobiltà d'animo.



Con chi hai fatto amicizia tra gli attori sul set?

Sembra strano a dirsi ma il rapporto con tutti gli altri attori è molto bello, soprattutto noi attori che lavoriamo insieme dalla prima stagione abbiamo un bellissimo feeling e si è creata una bella amicizia.



Al momento sei ancora single come hai dichiarato a dicembre a "Verissimo"?

No. (sorride, ndr)



Perché i giornali di gossip hanno detto che eri fidanzato con Sandra Cervera?

Suppongo sia perché tra attore e attrice si crea un'empatia particolare sul set, e si tende a confondere questo feeling dei personaggi con la vita privata.



Hai fatto tanto teatro, vorresti tornare a recitare sul palco?

Mi piacerebbe moltissimo, penso che il palco del teatro sia la base per l'attore.



Con quale regista ti piacerebbe lavorare per il cinema?

Con tutti! In Italia innanzitutto con Paolo Sorrentino, "La grande bellezza" mi è piaciuto tantissimo. Poi anche con Clint Eastwood, con Martin Scorsese e molti altri. In spagna con Alejandro Amenábar e con Enrique Urbizu.



Cosa ami dell'Italia?

Tutto. E' un Paese che mi piace molto, con una luce unica. E cosa dire del cibo? Ogni tipo di pasta mi sembra gustosissima.



Il successo de "Il Segreto" è arrivato a tal punto da far creare a Fivestore "il Segreto Magazine", che ne pensi?

E' un'idea bellissima e sarebbe stupendo se fosse realizzato anche in Spagna, è un modo molto efficace anche per promuovere “Il Segreto” e noi attori. Sono contento stia avendo un così grande successo.



"Il segreto" va in onda su Canale 5 da lunedì a venerdì alle 16.15, il venerdì sera in prima serata e il sabato alle 15.30. Dopo il successo del primo numero tutto esaurito con una ristampa per oltre 200 mila copie, arriva la seconda uscita della rivista dedicata alle avventure di Puente Viejco. Il mensile è arricchito da rubriche e interviste esclusive, anticipazioni in anteprima e un fotoromanzo per rivivere dall'inizio la storia di Puente Viejco. Inoltre il backstage delle scene più avvincenti e inediti retroscena della partecipazione di Maria Bouzas (Donna Francisca) a "Verissimo".