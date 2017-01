"Il Segreto", la prima stagione in Dvd

Sono stati fatti dei montaggi ad hoc per riassumere la loro storia con il risultato di un prodotto assolutamente inedito. Così come lo sono i film monografici inclusi in tutti i Dvd e focalizzati su personaggi chiave della telenovela. Ne ricostruiscono in toto la storia dalla prima puntata e per un anno di messa in onda.



L'opera contiene: Dvd 1. Il racconto di un Amore – parte prima; la storia di donna Francisca Dvd 2. Il racconto di un Amore – parte seconda; la storia di Emilia Dvd 3. Il racconto di un Amore – parte terza; la storia di Soledad Dvd 4. Pepa Balmes – la storia.



Il prezzo di ogni dvd è 9,99 euro ogni settimana in edicola. L'intera collezione, inoltre, è disponibile in prevendita qui: http://www.fivestore.it/Il-Segreto-La-prima-stagione-4DVD/P=139822?selectedCdItem=3139037 con uno sconto speciale.