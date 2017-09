"I Soprano", addio all'attore Frank Vincent

14 settembre 2017 17:19 "I Soprano", addio allʼattore Frank Vincent Nella serie tv interpretava in boss newyorkese Phil Leotardo. Ha anche recitato in film di Martin Scorsese e Spike Lee

E' morto all'età di 80 anni Frank Vincent, uno dei protagonisti della serie tv "I Soprano", in cui interpretava il boss newyorkese Phil Leotardo. Stando ai media americani, l'attore è deceduto in seguito a complicazioni durante un'operazione al cuore, resasi necessaria a causa dell'attacco cardiaco da lui subìto nella scorsa settimana. E' anche ricordato per essere stato il gangster Billy Batts in "Quei bravi ragazzi" (1990) di Martin Scorsese.

Nel corso della sua carriera, Vincent ha recitato in alcuni celebri film di Spike Lee e Martin Scorsese. Sotto la direzione del primo, l'attore americano ha partecipato a pellicole come "Fa' la cosa giusta" (1989) e "Jungle Forever" (1991); per quanto riguarda il secondo, oltre a "Quei bravi ragazzi", ha anche recitato in "Toro scatenato" (1980) e in "Casinò" (1995), accanto a colleghi come con Joe Pesci, Robert De Niro e Sharon Stone.