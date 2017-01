"I Simpson", anniversario d'argento per la serie animata più amata di sempre

I "Simpson" sono diventati da subito una delle immagini dell'intrattenimento più all'avanguardia e innovativo. La serie fu ideata dal fumettista statunitense Matt Groening e da James L. Brooks alla fine degli anni ottanta per la Fox Broadcasting Company, e debuttò sotto forma di episodi di mezz'ora in prima serata il 17 dicembre 1989, con l'episodio "Un Natale da cani" (in originale "Simpsons Roasting on an Open Fire").



La famiglia rappresentata una parodia satirica della società e dello stile di vita statunitensi. Homer, il padre, è un pigro, obeso, irresponsabile ed incompetente ispettore di sicurezza nell'impianto locale di energia nucleare, sempre al centro di strambe avventure; Marge, la madre, iperprotettiva e dalla spiccata moralità, cerca ad ogni costo di mantenere la pace nella sua famiglia; Bart, il primogenito, è un pestifero combinaguai di 10 anni insofferente alle regole; Lisa, che invece ne ha 8, suona il sassofono, è intelligente ed è la vegetariana della famiglia; infine Maggie, la piccola della famiglia, esprime le sue emozioni attraverso il suo inseparabile ciuccio. Il tutto, ambientato in una cittadina chiamata Springfield, popolata da gente altrettanto peculiare.



La serie, che colpì sin dalla prima apparizione con il caratteristico colore giallo della pelle dei suoi personaggi, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti: tra gli altri, ha vinto 28 Emmy Awards, ha avuto una stella nella Hollywood Walk of Fame e le sono stati dedicati addirittura cinque francobolli negli Stati Uniti, disegnati personalmente dallo stesso Groening. È stata anche nominata come il "Miglior show del 20esimo secolo" dalla rivista "Time". L'esclamazione contrariata di Homer, "D'oh!", è stata introdotta persino nell'Oxford English Dictionary.



Foto da Mondadoriportfolio