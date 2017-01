Simpson, omaggio a Stanley Kubrick per lo speciale di Halloween

Niente vampiri o spettri quest'anno per l'episodio speciale di Halloween dei Simpson, che sarà dedicato al mondo visionario di Stanley Kubrick. Il magazine "Vulture" ha infatti pubblicato in anteprima il video-tributo dedicato al regista americano, in cui i personaggi di Springfield reinterpretano i suoi film cult: da "Arancia Meccanica" a "Full Metal Jacket", passando per "Eyes Wide Shut" e "Barry Lyndon".