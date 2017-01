Simpson, calano le tenebre a Springfield

10:48 - Il pub, il Municipio, il fast food, la chiesa di Springfield. In versione dark. Non solo umorismo e divertimento per i "Simpson", l'illustratore americano Tim Doyle si è immaginato un'altra atmosfera per i luoghi della famosa serie tv. E l'ha ridisegnata nel progetto Unreal Estate. Ne esce una cittadina lunare, cupa e spettrale. Su strade deserte e lampioni bruciati però spiccano stelle luminose che riempono il cielo. Come una città fantasma.

La Taverna di Boe si trasforma in un posto poco raccomandabile, il monumento dedicato a Jebediah Obadiah Zachariah Springfield sembra usicre da un film horror, mentre il compagno di scuola di Bart, Milhouse, triste e seduto su un marciapiede aspetta l'alba sotto l'insegna del Krusty Burger. Tutti i disegni di Doyle si possono guardare e comprare su Flickr e sul suo sito e stati esposti alla Spoke Art Gallery di San Francisco