"Grey's Anatomy", l'italiano Giacomo Gianniotti nel cast

Dopo l'addio di Patrick Dempsey un nuovo dottorino tutto italiano conquisterà il cuore dei fan di " Grey's Anatomy ". Nella dodicesima stagione del medical drama arriva infatti Giacomo Gianniotti , che su Instagram ha ringraziato i connazionali per l'affetto: "Dopo tanta richiesta ecco il mio saluto a voi fan italiani. Grazie per il vostro supporto, mi fate veramente sentire fiero di essere italiano. Un bacio grosso a tutti".

Nell'amata serie creata da Shonda Rhimes, Gianniotti veste i panni dello specializzando Andrew De Luca. Nato a Roma, nel quartiere della Garbatella, dopo essere emigrato con la famiglia in Canada l'attore ha studiato recitazione e ha partecipato a numerose serie tv, da "Beauty and the Beast" a "Reign", dai "Misteri di Murdoch" a "Selfie".