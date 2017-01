12 ottobre 2014 "Gotham", una serial nella città oscura per andare alla scoperta delle origini di Batman I primi due episodi su Italia Uno in anteprima per poi passare su Premium Action Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

08:56 - Arriva su Italia Uno domenica 12 ottobre in prima serata la serie "Gotham" con Ben McKenzie che racconta le origini di Batman. Saranno trasmessi i primi due episodi in anteprima per poi passare su Premium Action dal 20 ottobre, ogni lunedì sempre in prima serata. E' la prima volta che una serie tv viene trasmessa in “cross-casting” da un canale free a uno pay.

Anche Batman è stato ragazzo. Ha vissuto un’adolescenza fortunata, racchiusa nelle pareti dorate della famiglia Wayne. Fino al giorno in cui i genitori sono stati uccisi e il suo destino è diventato quello di battersi per la giustizia nei panni del Cavaliere Oscuro.



"Gotham" travalica il fumetto della DC Comics apparso per la prima volta nel 1939 squarciando le tenebre della metropoli del titolo - la più famosa dell’immaginario a strisce - che hanno avvolto le origini dei personaggi.



La serie verrà trasmessa su Premium Action in accoppiata, dal 20 ottobre, con un altro titolo cult dei fumetti quale “Arrow”, giunto alla 3° stagione inedita e ad oggi il telefilm più visto in Italia negli ultimi anni (al suo passaggio su Italia 1 ha superato quota 3 milioni e mezzo di spettatori). Sempre Premium Action farà tris nel marzo 2015 con l’arrivo di “The Flash” (anch’esso tratto da un fumetto della DC Comics), atteso spin-off di “Arrow” con al centro il super-eroe più veloce dell’universo.