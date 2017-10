"Glee", l'attore Mark Salling ammette il reato di pedopornografia

L’indimenticabile Noah Puckerman della serie cult "Glee" sconterà dietro le sbarre quindi, molto probabilmente, tra i 4 e gli 8 anni, avendo ammesso il reato e patteggiato la pena. Sarà tuttavia inserito in una lista, che comprende persone accusate di reati sessuali, dovrà anche pagare una multa di 50.000 dollari a ogni persona considerata vittima che abbia richiesto un risarcimento, e, una volta uscito di prigione, mantenersi a distanza di sicurezza da luoghi frequentati da minori, parchi, piscine etc..., nonché partecipare a degli incontri di terapia e astenersi dall'avere contatti con minorenni non accompagnati da un adulto.

A denunciarlo per possesso di materiale pedopornografico era stato una sua ex fidanzata alla quale Salling aveva mostrato foto e video contenuti nel suo lapotop e in una chiavetta oltre 50mila immagini e qualche centinaio di video di pornografia minorile.