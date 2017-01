"Glee", ad un anno dalla fine parla il creatore: "Il problema? Troppo sesso tra gli attori"

Al suo debutto, nel 2009, Glee conquistò immediatamente il cuore degli adolescenti, scatenando una vera mania. "Ritornai dall'India con Julia (Roberts) e mi sentivo come i Beatles. Era pazzesco, non potevi andare in giro con i ragazzo" ha ricordato Murphy, svelando che il suo errore più grande fu "rendere tutto troppo personale".



"Ci volevamo bene e uscivamo sempre a cena insieme. Eravamo sempre insieme, non c'era più delimitazione tra il capo e i sottoposti. Eravamo così vicini che poi, quando succedeva qualcosa, me la prendevo sul personale e mi infuriavo". Nonostante gli sbagli, però, lo show "è stata una grande lezione su cosa non fare in futuro. Anzi Con molti membri del cast sono rimasto amico ancora oggi".