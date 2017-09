"Genius", Antonio Banderas sarà Pablo Picasso nella seconda stagione

Antonio Banderas sarà Pablo Picasso nella seconda stagione di " Genius ", la serie targata National Geographic e prodotta da Ron Howard . L'attore spagnolo si è detto "affascinato" ed "elettrizzato" dalla storia di " uno dei pittori più innovativi al mondo ", nato come lui nella città di Malaga. Per il regista americano, "Antonio è sembrata la scelta naturale. Così come Picasso ha un approccio alla vita senza filtri".

La prima stagione - La prima stagione di "Genius" ha visto protagonista Geoffrey Rush nel ruolo di Albert Einstein, mentre la sua versione da giovane è stata affidata a Johnny Flynn. Ralph Brown, invece, ha interpretato Max Planck, tra i più grandi amici e colleghi del fisico originario della Germania.



"Genius: Einstein" vanta inoltre il migliore esordio di una serie televisiva su National Geographic, con oltre 45 milioni di spettatori in tutto il mondo. La prima stagione, inoltre, ha visto dietro la macchina da presa diversi apprezzati registi come Ron Howard (che ha diretto il primo episodio), ma anche Minkie Spiro (già "Downtown Abbey", "Call the Midwife" e "Skins"), Kevin Hooks ("Prison Break", "Last Resort"), James Hawes ("Black Mirror", "Doctor Who") e Kenneth Biller ("Smallville", "Dark Angel" e "Star Trek: Voyager").