Antonio Banderas: "Ho avuto un infarto, ma ora sto bene"

"Ho avuto un infarto, ma ora sto bene". A raccontarlo è l'attore Antonio Banderas, confermando i rumors circolati qualche settimana fa. "Ho avuto un attacco di cuore il 26 gennaio, ma non è stato una cosa grave e non ha avuto nessuna conseguenza". Il 56enne spagnolo ha svelato di essersi sottoposto ad un intervento per l'introduzione di tre stent nelle arterie ma "non è stata una cosa drammatica come qualcuno ha scritto".