Antonio Banderas ricoverato per dolori al petto: "Mi stanno curando"

Paura per Antonio Banderas: l'attore spagnolo è finito in ospedale mentre si trovava in Inghilterra dopo aver accusato "forti dolori al petto". Sono stati i tabloid britannici a riportare la notizia che è stata confermata dallo stesso Banderas al "Sun". "Ho avuto un malore, ma ora i dottori mi stanno curando", pare abbia detto ringraziando lo staff della struttura in cui è stato ricoverato.