"Friends", il trailer del film fa sperare i fan

Da anni i fan di " Friends " sperano in una reunion del cast e l'attesa sembrava finalmente giunta al termine quando è spuntato online il trailer di "Friends - The Movie ", con data di uscita prevista in primavera. Dopo aver fatto il giro dei social, scaldando gli animi di milioni di appassionati in tutto il mondo, l'amara verità: si tratta solo di un video omaggio creato dal canale Youtube Smasher.

Il finto trailer riunisce gli spezzoni tratti da diversi film o serie tv, in cui gli attori del cast sono comparsi insieme nel corso degli ultimi anni. Tra le scene selezionate per l'operazione ci sono quelle dalle serie tv "Web Therapy" con protagonista Lisa Kudrown, "Cougar Town" con Courtney Cox e "Joey" con Matt Le Blanc.



Non è la prima volta che un video fasullo di "Friends" inganna i fan. Nei mesi scorsi altre clip simili erano già circolate in Rete, in alcuni casi arrivando a 38 milioni di visualizzazioni. Nonostante gli anni passati, quindi, l'interesse verso la sit-com continua ad essere molto alto. Rachel e amici si decideranno prima o poi ad accontentare il loro pubblico?