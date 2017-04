"Friends", in arrivo il musical a 13 anni dalla fine della serie tv

Le storie di Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Pheobe torneranno, per ora non in televisione ma solo su un palcoscenico di Broadway. La serie tv "Friends" diventerà un musical per raccontare le vicende di un gruppo di sei amici ambientata in appartamento di Manhattan. Il musical andrà in scena dal prossimo autunno, a 13 anni dopo la fine della decima stagione. Secondo indiscrezioni alcuni membri del cast originale potrebbero fare apparizioni sul palco.

Dietro la produzione ci sono gli autori Bob e Tobly McSmith, non nuovi a operazioni del genere, dato che hanno già realizzato parodie musicali di altri cult televisivi come "Beverly Hills 90210", "Bayside School" e "Gli amici di papà".



Tra le canzoni già confermate nella versione musicale ci saranno "The One Where We Make A Million Dollars An Episode", "The Only Coffee Shop in New York", "Oh. My. God., Janice!" e "We Were on a Break", che riprendono molti dei tormentoni pensati dagli sceneggiatori della serie cult.