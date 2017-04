"Drive In", i personaggi cult di nuovo insieme a teatro

Andato in onda per soli cinque anni, "Drive In" è diventato uno degli show più amati della tv commerciale, ed è ancora nei ricordi del pubblico televisivo. Drive In "The Reunion", questo il titolo dello spettacolo, andrà in scena in anteprima mercoledì 7 giugno presso Il Teatro Nuovo di Ferrara e riunirà, per la prima volta dopo più di trent'anni, alcuni dei protagonisti in uno spettacolo dal vivo.



Ad accompagnare i comici la musica dal vivo, una hit-parade di pezzi Anni Ottanta intervallata dagli stacchetti e dalle musiche originali della storica trasmissione.