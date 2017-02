"Domenica Live", boom di ascolti: picchi di oltre 3 milioni di spettatori

Nuova domenica sugli scudi per " Domenica Live ". Sul fronte degli ascolti il salotto di Barbara D'Urso stacca nettamente la "Domenica In" di Pippo Baudo con uno s hare del 17,1% contro l'11,1% e picchi di ascolto di oltre 3 milioni di spettatori. Testa a testa considerando la sovrapposizione con "L'Arena" di Giletti, tallonata con il 14,1% contro il 15,9%.

Risultati che hanno indotto la stessa Barbara D'Urso a festeggiare via Instagram con una foto di felicità e una dida esplicativa. "Buongiorno!! Ieri boom di ascolti per "Domenica Live" ancora una volta programma leader della domenica pomeriggio con picchi superiori al 20% di share e di 3 milioni di spettatori! 7 punti sopra il cielo! Grazieeeeeeeee!! ".



Nella fascia di ascoltatori tra i 15 e i 64 anni, sull'intero pomeriggio "Domenica Live" si aggiudica la contesa con il 13,7% contro l'11,1 della concorrenza. Dove il divario si fa poi evidentissimo è sulla stessa fascia di pubblico, nel periodo di sovrapposizione tra il contenitore di Canale 5 e la "Domenica In" di Baudo: 16,4% di share contro il 7,4%.