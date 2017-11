"Colorado", Paolo Ruffini al timone con Federica Nargi e Scintilla

New entry e veterani, con la risata come unico obeittivo. Da giovedì 2 novembre, in prima serata su Italia 1, torna " Colorado " con la 19esima edizione. Al timone Paolo Ruffini . Al suo fianco la showgirl e conduttrice Federica Nargi , che si mette in gioco con simpatia e autoironia, e il comico Scintilla , alias Gianluca Fubelli. Velocità, ritmo serrato, "entrate a schiaffo", buonumore e coinvolgimento del pubblico sono le parole chiave di questa stagione.

Tra gli arrivi più attesi, le guest star Herbert Ballerina, Dado, alias Gabriele Pellegrini, Paolo Migone e Antonio Ornano. Nel cast anche Francesca Cipriani. Sul palco si alterneranno alcuni immancabili capisaldi del programma: Gianluca Impastato, Leonardo Manera, Rita Pelusio, Alberto Farina, Barbara Foria, i Panpers (Andrea Pisani e Luca Peracino), Claudio Lauretta. E ancora, il talento di Roberto Lipari e le web star iPantellas.

Non mancheranno le nuove leve selezionate attraverso i Laboratori di Colorado. A fare da trait d’union tra le performance degli artisti non ci sarà un classico corpo di ballo ma un gruppo formato da 6 ragazze che, oltre ad esibirsi in divertenti stacchetti, si cimenterà in esilaranti prove di comicità. Tra loro verrà poi eletta "Miss Colorado".

Radio 105 è radio partner del programma. Nel backstage dello studio, a telecamere accese, Daniele Battaglia darà vita a divertenti gag con il cast e raccoglierà contenuti esclusivi per i siti di Radio 105 e di Colorado. Ogni settimana i protagonisti del programma tv saranno ospitati da Daniele nel suo "105 Take Away".