"Coca-Cola Summer Festival", è di Alvaro Soler la canzone dell'estate 2015

Successo in particolare tra i giovanissimi, con il 25% di share sul target 15-19 anni. È stata come sempre Alessia Marcuzzi a guidare con successo, insieme a Angelo Baiguini e Rudy Zerbi, il programma, ormai vero e proprio appuntamento fisso con la colonna sonora dell'estate, che nel corso delle quattro puntate ha fatto registrare una media di oltre 3.000.000 di spettatori (18.20% di share e 19.30% di share sul target commerciale).



Appuntamento ormai tradizionale con la musica estiva e vero erede del Festivalbar, il "Coca-Cola Summer Festival" ha visto quest'anno esibirsi oltre 60 artisti nel corso dei quattro appuntamenti: da Gianna Nannini ai Litfiba, da Francesco De Gregori a Fiorella Mannoia e Loredana Bertè passando per Marco Mengoni, Emma, Elisa, Antonello Venditti, Fedez, J-Ax ft. Il Cile e tantissimi altri.



Per quanto riguarda il "Premio Rtl 102.5 - Canzone dell'estate 2015", tutti i brani "vincitori di tappa" e "vincitore finale" sono il risultato del gradimento ricevuto dal pubblico sul sito ufficiale di RTL 102.5 www.rtl.it e dei dati della classifica EarOne: i The Kolors con “Everytime” si sono aggiudicati la prima puntata come “vincitore di tappa”; Alvaro Soler con “El Mismo Sol” si è aggiudicato la seconda puntata; i Madcon con “Don't worry” si sono aggiudicati la terza puntata; ancora una volta i The Kolors con "Everytime” sono stati i "vincitori di tappa” della quarta puntata di ieri sera, nel corso della quale Alvaro Soler è stato invece eletto "vincitore finale". Oltre al brano di Alvaro Soler, è stato premiato Matthew Lee con la sua "È tempo d'altri tempi", grazie al voto degli artisti "big" sui brani dei 6 giovani in gara.