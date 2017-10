"Chi ha incastrato Peter Pan?", Belen e Arisa ospiti della quarta puntata

Quarto appuntamento in prima serata su Canale 5 per "Chi ha incastrato Peter Pan?", il programma condotto da Paolo Bonolis affiancato da Luca Laurenti. Nella puntata in onda giovedì 12 ottobre, per rispondere alle domande dei bambini, saranno ospiti in studio Belen Rodriguez, Arisa, Gigi Proietti e Antonino Cannavacciuolo.