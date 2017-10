Chi ha incastrato Peter Pan, Frank Matano ride, scherza e si racconta ai bambini

Frank Matano è stato ospite nella puntata di giovedì di "Chi ha incastrato Peter Pan", il programma condotto da Paolo Bonolis, per mettersi a disposizione dei bambini e rispondere a tutte le loro curiosità. Le domande dei piccoli protagonisti sono state le più disparate, fra le risate del pubblico addirittura c'è chi gli ha chiesto se gli piacesse Ilary Blasi quando ha lavorato per Le Iene, e il divertimento è stato assicurato.



Frank Matano è un influencer che ha acquisito notorietà con gli scherzi telefonici e da lì è cominciata la sua carriera come comico, attore e doppiatore. Spera in futuro di diventare papà, inoltre durante la puntata ha colto l'occasione per elargire anche consigli su come ottenere successo su Youtube: a suo dire, la popolarità è alla portata di chi pubblica "tante cose belle".