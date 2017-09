Micaela Ramazzotti: "Da piccola telefonavo... con le gomme"

"So che hai sposato un regista (Paolo Virzì ndr.). L'hai fatto solo per partecipare ai suoi film?" è l'interrogativo di un'altra bambina. "No. Pensa che quando eravamo fidanzati lui doveva fare un film, 'La prima cosa bella', e io l'ho lasciato. Ho cambiato tutti i numeri di cellulari. Poi lui è venuto a citofonarmi sotto casa".



Un altro piccolo intervistatore coglie invece l'occasione per chiarirsi un dubbio: "Ma tu sei la sorella di Eros Ramazzotti?". "Penso di esserla stata vent'anni fa. Ricordo che chiamavano sempre a casa di mia nonna per cercare Eros".