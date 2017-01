"Centovetrine": Alba, Rowena e Penelope invadono la soap

Alba è una giovane assistente sociale che vive in una casa famiglia, una donna coraggiosa e leale, una battagliera capace di grandi sacrifici. A causa degli errori commessi dalla madre è cresciuta in carcere e l'unica figura femminile solida che negli anni si è presa cura di lei è stata la psicologa della prigione. A "Centovetrine" troverà una nuova famiglia e l'amore.



Ma nella soap arriverà anche una nuova cattiva, Rowena, che dopo una vita piena di difficoltà ha sposato il ricco imprenditore svizzero Fassbinder per garantire il benessere che le è sempre mancato. Ma anche Rowena ha il suo tallone d'Achille e sarà Jacopo Castelli a scoprirlo.



Un ingresso davvero turbolento invece per la bellissima Penelope, che porterà nello soap grande scompiglio ma anche il profumo dei dolci appena sfornati. Giovane e intrigante, Penelope è alla costante ricerca della perfezione e ha frequentato una delle più prestigiose scuole di cucina del mondo, ottenendo il massimo dei voti. Ma la continua ricerca della perfezione l'ha resa sempre più insoddisfatta di se stessa.