"Centovetrine", arriva Gaia De Laurentiis

Nel 1993 con "Target" ha conosciuto il grande successo. Poi Gaia De Laurentiis si è dedicata alla carriera di attrice, soprattutto in teatro, e alla famiglia (ha quattro figli). Bene, dopo una lunga pausa torna sul piccolo schermo nella soap opera di Canale 5 "Centovetrine" dove vestirà i panni di Gaia, un pasticcera un po' pasticciona: "Si chiama come me, visto il suo carattere ho pensato che fosse perfetta", racconta a Tv Sorrisi e Canzoni.

"Di Target ricordo un episodio - racconta Gaia - il programma aveva vinto un Telegatto, sono arrivata alla serata con macchina con autista, assediata dai fan, scortata dalla polizia. E ho pensato come mai al supermercato nessuno mi avesse filata... Se mi proponessero una conduzione penso mi butterei, ma con grande ansia".



Nel frattempo è arrivata Centovetrine: "Il lavoro è sempre benedetto, non potrei stare senza recitare, amo troppo il mio lavoro. Come concilio famiglia e lavoro? Basta organizzarsi, certo se fossi come Gaia nella soap sarei rovinata, lei manca di senso pratico. Io quello l'ho imparato".