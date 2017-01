"Centovetrine", Diana si sposa

09:53 - Daniela Fazzolari, Diana di "Centovetrine", si sposa. No, la soap stavolta non c'entra. L'attrice 39enne racconta a "Diva e Donna" di essere innamorata di Sergio Sparascio, più giovane di dieci anni e di aver programmato le nozze ad agosto: "Stiamo insieme da due anni, all'inizio ero spaventata, fa il modello e ha 29 anni, ma mi ha dimostrato che mi posso fidare".

Daniela è da anni una delle protagoniste di "Centovetrine", la soap di Canale 5: dal 2001 al 2005 ha interpretato il personaggio di Anita Ferri e dopo una pausa durata sei anni è tornata nel 2011 nel ruolo di Diana Cancellieri.



"Non sono incinta - confessa subito - ho sconvolto tutti, compresi i miei genitori, con questa data così imminente, ma perché aspettare la prossima estate?". Il matrimonio si celebrerà nel Salento, "in un posto bellissimo". Intanto si prenderà un'altra pausa da Centovetrine: "Il personaggio partirà per motivi di lavoro, chissà se tornerà in futuro...".