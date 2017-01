"Centovetrine", nuova stagione tra graditi ritorni e tanti colpi di scena

10:47 - Nel centro commerciale più amato d'Italia continua la lavorazione della 15esima stagione di "Centovetrine", in onda da lunedì 25 agosto alle 14.10 su Canale 5 con le puntate inedite, all'insegna dell'amore e della famiglia. Sul set si festeggia il ritorno di tre attori molto amati: Alessandro Mario, Luca Biagini e Danilo Brugia.

Girano il loro primo ciak Alessandro Mario che ha dato il volto a Marco Della Rocca, l'uomo dopo la perdita dell'amatissima Anita Ferri (Daniela Fazzolari) aveva fatto innamorare la rossa Marina Kroeger (Raffaella Bergè) e con lei si era trasferito in Svizzera. Ad accompagnare i due figli nel mondo di "Centovetrine" l'attore e doppiatore Luca Biagini (Edoardo Della Rocca) sempre ai vertici del potere, grande amico di Ettore Ferri (Roberto Alpi).



Festeggia insieme ai colleghi il suo 36esimo compleanno Danilo Brugia (Stefano Della Rocca) grande amore di Carol Grimani (Marianna De Micheli) che lasciò Torino per trasferirsi negli Stati Uniti.



Marco, Edoardo e Stefano Della Rocca saranno in onda all'inizio del nuovo anno e le vicende che legheranno i personaggi al mondo di "Centovetrine" sono ancora top secret.