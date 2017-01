"Calendar Girl", la nuova serie tv dei creatori di "Gossip Girl"

La ABC ha ottenuto i diritti per i romanzi offrendo al duo Schwartz-Savage di portare l'idea in televisione.



Nella trama, il padre di Mia ha accumulato un debito di gioco di 1 milione di dollari che non è in grado di pagare. Quando la sua vita è minacciata, la ragazza fa un patto con uno squalo solitario che vuole indietro i suoi soldi: avrà un anno di tempo. Quindi diventa una escort, offrendo un mese di compagnia al costo di 10mila dollari. A queste cifre, in un anno potrà essere fuori dal giro e salvare il padre dai guai.



I romanzi di Audrey Carlan, che hanno elementi che farebbero invidia a "Cinquanta Sfumature di Grigio", sono stati pubblicati uno al mese per tutto il 2015. Il totale di 12 libri ha venduto 450.000 copie.