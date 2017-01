"Caduta Libera", il quiz di Gerry Scotti torna su Canale 5

Dopo il successo ottenuto nelle ultime stagioni, torna su Canale 5 "Caduta Libera!" , condotto come sempre da Gerry Scotti . L'appuntamento con le puntate classiche nella fascia preserale ripartirà lunedì 12 settembre. Ma per inaugurare la nuova edizione, sabato 10 settembre ci sarà una puntata speciale in prima serata dal titolo " Caduta Libera! – La rivincita dei Campioni" . Inoltre, sabato 17 settembre tornerà in prima serata con un secondo speciale.

Protagonisti dello speciale di prima serata,in cui interverranno anche ospiti musicali, chiamati a porre delle domane in maniera un po' insolita, saranno i concorrenti più forti della scorsa stagione che torneranno sulle botole per prendersi la loro rivincita sfidando Edoardo Riva, il "Super Campionissimo" trionfatore dello speciale di prima serata di giugno scorso.



Per le puntate in onda tutti i giorni alle 18.45, resta invariato il meccanismo di gioco: undici botole, di cui una al centro dello studio per il campione in carica, e altrettanti concorrenti. Chi risponde in maniera errata alle domande viene inghiottito ed eliminato dal gioco. Il vincitore di puntata, oltre ad aggiudicarsi il diritto di tornare nella puntata successiva, affronta il gioco finale de "I dieci passi": 3 minuti a disposizione per rispondere a 10 domande e potersi aggiudicare fino a 300mila euro. Anche in questa edizione, per salire sulle diaboliche botole bisognerà rispettare alcuni requisiti: avere meno di 55 anni, pesare meno di 100 chili, non soffrire di cuore o di mal di schiena e, nel caso delle signore, lasciare a casa i tacchi alti.