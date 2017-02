"C'è Posta per Te"è imbattibile: en plein di ascolti anche nella quinta puntata

"C'è Posta per te" fa l'en plein. La quinta puntata di sabato 4 febbraio super ancora una volta l'appuntamento dello show di Gigi Proietti, giunto alla sua ultima serata. Cinque puntate, cinque vittorie e l'ammiraglia Mediaset si aggiudica così la leadership in prima e seconda serata. Lo share è pari al 23,41% con 5 milioni di telespettatori.

Si allarga la forbice sul target 15-34 anni, pubblico di riferimento per gli investitori pubblicitari dove “C’è Posta per Te” supera “Cavalli di battaglia” di 23 punti percentuali e vola al 34.30% mentre Rai Uno si ferma al 11.41% di share.