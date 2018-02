"Bim Bum Bam" pronto a tornare in tv? La Rete si infiamma

Chi era bambino negli Anni 80 sa che "Bim Bum Bam", la trasmissione per i più piccoli che ha lanciato Paolo Bonolis, era un appuntamento da non perdere. Bene, secondo una indiscrezione lanciata dal settimanale "Chi", il programma potrebbe tornare a distanza di 37 anni sempre su Italia 1. In una chiave tutta nuova. Tanto che la notizia ha già fatto impazzire i social, con tanto di appelli affinché la trasmissione riviva.