Se fate parte della generazione cresciuta negli anni 80, domenica 11 dicembre non prendete impegni. Mediaset Extra infatti dedica l'intera giornata a un tuffo nel passato con " Bim Bum Bam Generation ". Cartoni mitici dell'epoca, da Lady Oscar a Holly e Benji , film di culto come " Sposerò Simon Le Bon ", il tutto intervallato da interviste e immagini di repertorio sulla indimenticabile trasmissione per bambini.

"Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager 1 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Licia e i Bee Hive 2 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Pollon 3 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Una spada per Lady Oscar 4 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Hello Spank 5 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Sposerò Simon Le Bon 6 di 7 Da video Da video "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager Holly e Benji 7 di 7 Dal Web Dal Web "Bim Bum Bam Generation", i programmi che hanno fatto sognare bimbi e teenager leggi dopo slideshow ingrandisci

La programmazione speciale parte alle 10.30 per arrivare fino alle 20. Il filo rosso è rappresentato dall'amarcord su "Bim Bum Bam", la trasmissione per bambini che ha lanciato Paolo Bonolis. Nel corso della giornata ci saranno numerosi blocchi di interviste ai conduttori storici delle tante edizioni del programma e anche speciali con le migliori scenette e le sigle che lo hanno reso famoso.



Tra un blocco e l'altro sarà la volta di alcuni episodi di serie entrate nei cuori dei bambini di allora e rimaste mitiche anche una volta che quei bambini sono cresciuti. Tra mattina e pomeriggio si daranno così il cambio "Il meglio di Licia e i Bee Hive", con Cristina D'Avena, "Che campioni Holly e Benji", "Hello Spank" e "Una spada per Lady Oscar". Alle 16.35 poi andrà in onda un film che ha fatto a suo modo epoca, "Sposerò Simon Le Bon", instant movie tratto dall'omonimo libro di Clizia Gurrado e che nel 1985 fotografò la Duran Duran mania scoppiata tra i teenager.