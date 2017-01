"Big Hero 6", la storia di Hiro e Baymax continuerà in una serie tv

Big Hero 6

"Big Hero 6", il film campione d'incassi della Walt Disney, basato sui personaggi di Marvel, avrà un sequel. Ma non sarà un film come tutti si aspettavano, bensì una serie tv trasmessa da Disney XD. Attualmente in produzione, debutterà negli Usa sul piccolo schermo nel 2017. La serie riprenderà la storia dopo gli eventi del film. Hiro e Baymax dovranno proteggere la città di San Fransokyo da cattivi high-tech.